Pri Ponterošu divje zasledovanje, na Velikem trgu vrh Nata

V Starem pristanišču in ob kanalu pri Ponterošu je videti divje akcijsko zasledovanje avtomobilov s streljanjem iz vozil in eksplozijami. Palače deželne vlade na Velikem trgu pa se spremeni v luksuzen hotel, v katerem zaseda sam vrh zveze Nato. Prizore je mogoče videti na spletni platformi Prime Video, ki je pred nekaj dnevi objavila nov akcijski film Heads of state. V njem med drugimi nastopata filmski zvezdi John Cena in Idris Elba.

Film so v Trstu snemali avgusta lani, kaskaderji in producenti so v Trstu ostali kar tri tedne.