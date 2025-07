Pri Proseku je zgorel tovornjak

Na avtocestnem priključku je v bližini izvoza za Prosek na voznem pasu v smeri Trsta danes zjutraj zgorel tovornjak. Vzroki za nezgodo ostajajo neznani, zaradi škode na prednjem delu vozila pa gre slutiti, da se je morda vnelo v motorju tovornjaka.

Gasilci so imeli z gašenjem polne roke dela, avtocestni priključek je zaradi sanacijskih del trenutno še zaprt. Udeležence v prometu preusmerjajo na druge ceste, kjer prihaja zaradi povečanega prometa do zastojev. Ker se je nesreča zgodila tik po izvozu za Prosek, je avtocestni priključek prevozen do tega. Tudi na openskem krožišču med cesto Camionale in Narodno ulico je zaradi tovornjakov in drugih preusmerjenih vozil nastala kolona. Promet, ki bi sicer vozil po avtocestnem priključku, se lahko na slednjega vrne pri trebenskem priključku.

Novico posodabljamo.