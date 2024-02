Pri Repnu skuterist zapeljal s ceste v grmovje

Na območju repentabrske občine je danes na nekdanji pokrajinski cesti št. 8 pri Repnu skuterist izgubil nadzor nad svojim motorjem honda rdeče barve in zapeljal s ceste v grmovje. Potnik se je v nesreči poškodoval. Na kraj so prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in karabinjerji. Zdravstveno osebje je poškodovanemu potniku na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodoval gleženj, njegovo zdravstveno stanje pa ni zaskrbljujoče.