Pri Sežani ugrabili štiri indijske državljanke

»Ugrabili so nas in nas zaprli v podrtijo. Izsiljevali so nas in zahtevali, da jim naši sorodniki nakažejo denarno vsoto. Grozili so nam, da nas bodo pretepli, če ne bomo plačale.« Žrtve novega primera ugrabitve z izsiljevanjem so štiri indijske državljanke, ki so svojo grozljivo izkušnjo zaupale novinarki dnevnika La Repubblica Alessiji Candito. V včerajšnji (nedeljski) izdaji dnevnika je novinarka v daljši analizi orisala stanje v zvezi z migracijami v Trstu in okolici, kjer se zaključi balkanska pot. Novinarka je s štirimi begunkami govorila 12. decembra pri Sežani, potem ko je skupino žensk na poti proti meji z Italijo prestregla slovenska policija. Indijske državljanke so novinarki zaupale, da so njihovi sorodniki ugrabiteljem denar nakazali prek platforme Money gram, na kateri so transakcije težje izsledljive. Na koprski policiji so za Primorski dnevnik danes potrdili, da primer ugrabitve preiskujejo slovenski kriminalisti.

Decembrska ugrabitev z izsiljevanjem je že tretji tovrstni dogodek na Tržaškem v nekaj mesecih. Oktobra lani je skupina državljanov Pakistana v opuščenem skladišču Starega pristanišča ugrabila sodržavljana in za njegovo izpustitev prav tako zahtevala denar. Septembra lani pa sta pakistanska državljana v stanovanju v bližini tržaškega Trga Garibaldi ugrabila tri indijske državljane. Rešila jih je policija, ki je aretirala ugrabitelja.