Pri Skladu Mitja Čuk zadovoljni nad dobrodelno razstavo

Skupina slovenskih in italijanskih umetnikov je darovala nekaj svojih del, ki so bila na ogled v tržaški kavarni San Marco

Eva Skabar |
Trst |
27. sep. 2025 | 12:33
    Srečanje on zaključku razstave Ustvarjalne poteze/Znaki solidarnosti v kavarni San Marco (TEDESCHI/ FOTODAMJ@N)( TEDESCHI/ FOTODAMJ@N )
Tako lepi pobudi preprosto niso mogli reči ne, so na četrtkovem zaključnem večeru dobrodelne razstave Ustvarjalne poteze/Znaki solidarnosti, ki jo je v okviru Slofesta priredil Sklad Mitja Čuk, povedali umetniki, ki so sodelovali pri projektu. Ob ilustracijah, ki so še zadnji dan krasile stene tržaške kavarne San Marco, so se zbrali organizatorji in nekateri ustvarjalci, da bi ocenili prehojeno skupno pot.

Slovenski in italijanski umetniki, ki so pristopili k pobudi, so izbrali nekaj svojih del in jih darovali v dobrodelne namene. Točnega skupnega zneska še niso razkrili, zagotovili pa so, da so kupci za ilustracije ponudili tudi višje zneske od predvidene začetne cene.

