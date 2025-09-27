Pri Skladu Mitja Čuk zadovoljni nad dobrodelno razstavo

Tako lepi pobudi preprosto niso mogli reči ne, so na četrtkovem zaključnem večeru dobrodelne razstave Ustvarjalne poteze/Znaki solidarnosti, ki jo je v okviru Slofesta priredil Sklad Mitja Čuk, povedali umetniki, ki so sodelovali pri projektu. Ob ilustracijah, ki so še zadnji dan krasile stene tržaške kavarne San Marco, so se zbrali organizatorji in nekateri ustvarjalci, da bi ocenili prehojeno skupno pot.

Slovenski in italijanski umetniki, ki so pristopili k pobudi, so izbrali nekaj svojih del in jih darovali v dobrodelne namene. Točnega skupnega zneska še niso razkrili, zagotovili pa so, da so kupci za ilustracije ponudili tudi višje zneske od predvidene začetne cene.