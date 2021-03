Pri Šoniku nočejo hotela z apartmaji

Na Obalni cesti marsikoga premami čudovit pogled na morje. Nove gradnje se na tem območju zato že kar dolgo širijo kakor gobe po dežju. Konec leta 2018 je nepremičninska agencija Costiera srl iz Portogruara dobila dovoljenje, da nad plažo Šonik pod Križem zgradi nova zasebna stanovanja. Križane pa je pred nedavnim čakalo še drugo neprijetno presenečnje. Družba je namreč zaprosila za spremembo prvotnega načrta, saj bi želela večji del novih poslopij uporabiti v turistične namene.

Zahodnokraški rajonski svet je pretekli četrtek na spletnem zasedanju izrazil negativno mnenje, ker bi to v prvi vrsti pomenilo povečanje obsega pozidanih površin. Prvotni projekt je skupno obsegal nekaj več kot 1900 kvadratnih metrov, zdaj pa se govori o dodatnih 810 za skupnih 2717 kvadratnih metrov. Stavbe bi bile razdeljene v dva različna sklopa. Na zgornjem delu zemljišča bi zrasel hotel z enajstimi apartmaji, ki bi bili razporejeni v treh nadstropjih. V hotelu bi uredili še večji bazen, ob njem pa park. V spremembi načrta se omenja tudi savno in wellness center, podrobnosti katerih pa niso še dokončno določene. Na spodnjem delu zemljišča bi uredili tri zasebne bivalne enote, ravno tako v treh nadstropjih. »Na Obalni cesti hočejo vsi samo graditi, nobenemu pa ni mar za okolje. V neposredni bližini se raztezajo številni vinogradi in slikovita prizorišča. Območje torej ponuja veliko priložnosti za zeleni turizem. Če se le gradi, pa ni prostora za bolj premišljeno okolju prijazno strategijo,« je pojasnila predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze.