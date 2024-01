Pri starosti 102 let je za vedno odšel priljubljeni kardiolog Boris Cibic

Na svojem domu v Ljubljani je danes ponoči v objemu družine pri starosti 103 let umrl priljubljeni upokojeni kardiolog Boris Cibic. Rodil se je leta 1921 na Proseku. Odraščal je v revni, a složni družini, kjer so imeli vedno posluh pomagati sočloveku. Po končani gimnaziji v Trstu je šolanje medicine nadaljeval in zaključil v Ljubljani. Kot zdravnik je svojo poklicno pot začel v bolnici dr. Petra Držaja. Bil je zdravnik, kardiolog, internist in primarij. Svoj poklic je doživljal kot poslanstvo in je bil vedno, tudi v visoki starosti, pripravljen priskočiti na pomoč pacientom. Zdravniško haljo je oblekel še pri 98 letih.

Več kot 70 let je živel v Ljubljani, zelo pa je bil navezan na svojo rojstno vas Prosek. Leta 2018 so o njem na Proseku predstavili dokumentarec. Tedaj so njegovi sodelavci in študentje, ki so se pripeljali iz vse Slovenije, ter sovaščani do zadnjega kotička napolnili dvorano Kulturnega doma. Istega leta je bil imenovan za aprilsko Osebnost Primorske.