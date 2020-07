Pri Sv. Ivanu tudi slovenske občinske jasli

Pri Sv. Ivanu – kjer že domujejo višje šole, nižja srednja in osnovna šola ter vrtec s slovenskim učnim jezikom – bodo svoj prostor dobile tudi slovenske občinske jasli. Uredili jih bodo v bivši vojašnici Chiarle v Ulici delle Docce.

Vest je danes dopoldne dopoldne na zaraščenem dvorišču pred razpadajočim poslopjem naznanila tržaška občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi. »Že od leta 2005 sanjam, da bi tu uredili jasli. Te se bodo pridružile bližnjemu otroškemu vrtcu Oblak Niko - Nuvola Olga, ki smo ga odprli januarja 2017. Nastalo bo tako sodobno izobraževalno središče za otroke do 6. leta starosti,« je razložila. Povedala je, da bodo tu lahko skupno sprejeli šestdeset malčkov, starih do treh let. Gre torej za najvišje možno število, ki ga dovoljujejo tozadevni zakonski predpisi Dežele Furlanije - Julijske krajine. »Brez slovenske sekcije jasli ne bi šlo, saj ima na istem mestu že svoj sedež slovenska sekcija občinskega vrtca,« je še dodala.

Za slovensko sekcijo občinskih jasli pri Sv. Ivanu sta si prizadevala tržaška občinska svetnika Valentina Repini (Demokratska stranka) in Igor Svab (Slovenska skupnost). Uradno prošnjo s tem v zvezi sta vložila v sklopu odobritve proračuna 2019-2021 oziroma enotnega programskega dokumenta (DUP).