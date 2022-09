Pri Sv. Jakobu se slovenski duhovnik poslavlja

Pri Sv. Jakobu je v nedeljo še zadnjič maševal slovenski duhovnik. Tomaž Kunaver, ki šentjakobske vernike spremlja že dve leti, bo sicer še naprej kaplan, maševal pa bo pri Sv. Ivanu, kot je pred kratkim odločil tržaški škof Giampaolo Crepaldi. Mesto predaja 29-letnemu Giovanniju Dolermu, ki bo večji del maše daroval v slovenskem jeziku, čeprav ga še ne obvlada.

Don Giovanni ni prvi duhovnik, ki se na Tržaškem približuje slovenski verni skupnosti, kljub temu, da ni Slovenec, z zavestjo, da je maševanje v slovenskem jeziku za skupnost zelo pomembno. »France Bevk je v svojem Kaplanu Martinu Čedermacu napovedal, da če iz cerkve izgine slovenska beseda, se zamejci predamo večinskemu narodu,« pravi Jože Špeh, župnik na Proseku in predsednik Duhovske zveze, ki se trudi, da bi slovenskim vernikom, če se že ne da zagotoviti prisotnosti slovenskega kaplana, priskrbelo slovensko mašo. Več jih je namreč, ki se slovenščine uči in že dobro prebira. Nekateri si s pomočjo slovenskih kolegov prizadevajo, da bi tudi pridigo, ko se le da, prebrali v slovenskem jeziku. Tako se na primer že dogaja v Škednju, na Katinari in pri Sveti Ani. Medtem je slovenskih kaplanov dan za dnem manj. Skoraj dvajset župnij upravlja devet duhovnikov. Le dva priskočita občasno na pomoč iz Slovenije, kjer pa se prav tako soočajo s pomanjkanjem kadra, saj je bilo letos novomašnikov od Murske Sobote do Kopra le pet.

»Pomanjkanje duhovnikov je odraz časa, ki ga živimo,« je povedal Kunaver, ki se sicer nastopa v novi župniji veseli.