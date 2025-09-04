Pri Svetem Andreju zaživele modularne otroške jasli

Jedilnica, sobe za počitek, atelje za ustvarjanje, telovadnica, sanitarije, pisani skupni družabni prostori, garderobe, pisarne za osebje, pralnica in še veliko več. To vse se nahaja v novem modularnem vrtcu v Drevoredu Gessi, kjer so v ponedeljek sprejeli 75 malčkov, ki bi sicer morali obiskovati otroške jasli v Ulici Veronese, a so tamkajšnji objekt morali zapreti zaradi obnovitvenih del. K Svetemu Andreju, v park zapuščene vile Haggiconsta, so tako preselili dva oddelka: jasli Semidimela, pod okriljem katerih deluje tudi edini občinski slovenski oddelek, in jasli La Nuvola. Do selitve je sicer prišlo z najmanj enoletno zamudo glede na prvotne načrte.
Podjetje Cella Costruzioni Srl je pred meseci najprej položilo temelje iz betonskega železa, nato pa je podjetje Its Ecologia Srl kot lego kocke začelo postavljati modularne enote. Končni rezultat je prostoren in zračen kontejner s PVC okni, ki ga obdaja park, v katerem bodo v kratkem uredili tudi igralne površine.
Montažni bivalnik so mestne oblasti včeraj predstavile medijem.
