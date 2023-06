Pri Svetem Ivanu se zaključujejo izredna dela v strugi potoka Stari breg

Pri Svetem Ivanu se zaključujejo izredna vzdrževalna dela v strugi potoka Stari breg, ki je bila že dolgo potrebna korenitega čiščenja. S tem bodo preprečili zastajanje vode in njeno prestopanje bregov ter tako znižali hidrogeološko tveganje. Na območju med Podlonjerjem in Stadionom 1. maja, ob robu Bošketa, bagerji specializiranega podjetja že nekaj mesecev odstranjujejo les, skale in odpadke, ki ovirajo pretakanje vode.

Potok se ob doprinosu drugih krajevnih podzemnih pritokov spušča od predmestja do mestnega središča, pri stebrišču Portici di Chiozza, pod Ulico Carducci, pa se združi z drugim večjim potokom, Ključem, ki teče v mesto z območja Katinare in Rocola. Veliki podzemni potok se nato skozi kanale izlije v morje v Starem pristanišču.

Tako čiščenje struge potoka Stari breg kot odstranjevanje v več desetletjih nakopičenih gmot odpadkov in drugega materiala iz trojice kanalov, ki vodijo do Starega pristanišča in morja, sta v domeni Dežele FJK. Izrednemu vzdrževanju svetoivanskega potoka so že pred časom namenili dva milijona evrov, približno toliko tudi odmašitvi sklepnega dela potoka Ključ, s čimer naj bi preprečili pogoste poplave v mestu ob večjih nalivih.

Ime potoka Občina Trst in Dežela FJK redno napačno prevajata s »Chiave«, medtem ko je slovensko ime potoka Ključ vezano na ledinsko ime kraja, kjer potok izvira; zadnji del potoka, tisti od Ulice Carducci naprej, pa se je v italijanščini navadno imenoval »Torrente Grande«. Marsikdo je na to očitno pozabil.

Občina Trst je medtem pripravila seznam enajstih območij na občinskem ozemlju, ki so s hidrogeološkega vidika posebno občutljiva in potrebna izrednega vzdrževanja. Temu namenja zaenkrat 200 tisoč evrov za čiščenje strug, popravilo bregov ter zidkov ob njih in ureditev odtočnih kanalov. Gre za območja v tržaškem predmestju, od Sv. Ivana do Furlanske ceste, Rojana in Sv. Sobote.