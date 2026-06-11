Pri Svetem Jakobu spomin na nedolžne žrtve bombardiranja leta 1944

Minilo je 82 let, a spomin na zavezniško bombardiranje Svetega Jakoba je še živ. Tako kot vsako leto se je včeraj pred tamkajšnjo cerkvijo po spominski maši odvijala svečanost v spomin na nedolžne žrtve bombardiranja leta 1944.

Komemoracijo je priredila zveza civilnih žrtev vojn ANVCG, v imenu tržaške sekcije je spregovoril njen predsednik Fabio Casì, ki je med drugim spomnil na slovensko identiteto Svetega Jakoba in na dejstvo, da je bila večina žrtev bombardiranja poleti leta 1944 slovenske narodnosti. Zato je bila svečanost tudi strogo dvojezična. Za tolmačenje je poskrbela Laura Sgubin s Centralnega urada za slovenski jezik Dežele FJK.

Svoj pozdrav je prinesel tudi državni predsednik ANVCG Michele Vigne, ki je prisrčno pozdravil Mirjana Bubniča, podpredsednika Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije. Vigne je izpostavil sodelovanje med bratskima organizacijama, saj je spomin na vojne grozote skupna vrednota. Poudaril je, da je vojna terjala žrtve še po koncu spopadov zaradi neštetih neeksplodiranih ubojnih sredstev. Spomniti se moramo bombardiranj krajev, v katerih živimo, in vztrajno graditi mir.

Podobno je izpostavil Bubnič, ki je spomnil, da v vojnah še najbolj trpijo civilisti. Za glasbeno spremljavo je poskrbel openski pevski zbor Stane Malič, zbrane je pozdravil tudi predsednik tržaškega občinskega sveta Francesco di Paola Panteca. Venec in spominsko tablo je blagoslovil domači župnik Rudy Sabadin.