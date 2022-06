Pri Sveti Ani poslednje slovo od Borisa Pahorja

Na pokopališču pri Sveti Ani je dopoldne potekalo poslednje slovo od Borisa Pahorja. Pred pogrebnim obredom so se ljudje od njega poslovili v mrliški vežici, kjer ga je med prvimi obiskal tudi prijatelj, fotograf in filozof iz Pariza Evgen Bavčar. Prisotni so bili tudi visoki predstavniki slovenske vlade: kulturna ministrica Asta Vrečko, notranja ministrica Tatjana Bobnar in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Tržaškega pisatelja so pokopali v družinski grobnici. Pred tem je v cerkvi na pokopališču potekal cerkveni obred – Pahorjevo krsto je blagoslovil tudi tržaški škof Giampaolo Crepaldi.