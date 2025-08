Pri Topolinih skrbijo za varnost kopalcev

Pred desetimi dnevi je Mila opravila svoje prvo reševanje iz vode, na kopno je iz morja potegnila otroka z motnjo avtističnega spektra, ki se je utapljal.

»Pod senčnikom pri tretji terasi kopališča Topolini sem opazovala fantka, ki je plaval za žogo. Vse bolj se je oddaljeval, starši se zanj niso zmenili, pa je začel kriliti z rokami in izginjati pod gladino. Brez pomislekov sem se pognala med valove in ga zvlekla na varno. K sreči z njim ni bilo hujšega,« je 19-letna reševalka iz vode na oblačno sobotno jutro razlagala na ploščadi pod deseto teraso priljubljenega kopališča na barkovljanski rivieri.

Če je Mila reševanje opravila v delu Topolinov, kjer se v glavnem zadržujejo starejši in družine z otroki, pa velja zadnji del kopališča, ki sega do portiča pri Čedazu, za bolj živahno območje. Mila ter njene kolegice in kolegi so vsi opravili trimesečni tečaj reševanja iz vode ter uspešno prestali tako teoretični kot praktični del izpita. Pogosto pa je njihovo delo bolj podobno delu redarjev in vzgojiteljev ...

Nevarnost je treba predvideti

Reševalci iz vode so na petih točkah vzdolž Topolinov kopalcem na voljo vsak dan med 9. in 19. uro. Zjutraj najprej namestijo senčnike in stole, iz skladišča potegnejo stožčasto plastično rdečo rešilno bojo, t. i. baywatch, masko, plavutke, dihalko, daljnogled, megafon in radijsko postajo. Nato v morje spustijo rdeča plovila, s katerimi čez dan patruljirajo kopalne vode. Potem sledi opazovanje, budno bedenje nad dogajanjem, pri čemer je ključno predvideti nevarne situacije, kot je poslabšanje vremenskih razmer.

Mario Gessa, 61-letni veteran reševanja iz vode, »boss Topolinov«, kot ga imenujejo mlajši kolegi, je ravno v petek popoldne opazil »neverin«, nevihtno celico, ki se je naglo približevala in pravočasno poklical kopalce iz vode ter potegnil na suho reševalne čolne. »En sam val in črno obzorje sta mi dala vedeti, da prihaja slabo vreme. Izkušnje pač, rezultat več kot 20-letnega dela na kopališčih,« je razložil kopališki mojster, Neapeljčan po rodu, ki si je pred nekaj leti med reševanjem starejše kopalke polomil rebro. Val ga je butnil ob železno ograjico klančine, ki vodi v morje, zaradi česar je obležal za mesec dni.