Pri Trebčah avtomobil pristal na strehi

Reševalci deželne službe Sores in gasilci so malo okrog 10.15 posredovali na avtocestnem priključku, točneje na odseku med izvozoma za Trebče in Fernetiče, kjer se je avtomobil dacia stepway prevrnil na streho. Voznica je iz izgubila nadzor nad vozilom in morda trčila v varnostno ograjo, pri čemer je pristala na strehi. Preden so prispeli gasilci, ji je že uspelo se izvleči iz razbitin. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so ji nudili prvo oskrbo in jo nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Gasilci so zavarovali kraj nesreče. Vzrok nesreče preiskujejo varnostni organi.