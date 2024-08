Malo pred 13. uro sta v Ulici Alfonso Valerio blizu križišča z Ulico Scoglio na območju univerze trčila avtomobil in mestni avtobus številka 51. Ena ali dve osebi sta se lažje poškodovali. Prispeli so reševalci službe 118, ki so jima nudili prvo pomoč in eno od dveh prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na mestu so bili tudi lokalni policisti, ki so Ulico Alfonso Valerio eno uro zaprli za promet. Nastali so zastoji.