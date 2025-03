Pri uveljavljanju pravice do invalidnosti se je zataknilo

Reforma o invalidnosti, ki so jo v devetih italijanskih pokrajinah, med drugim tudi na Tržaškem, začeli izvajati začetek januarja, zaenkrat prinaša več težav kot koristi. Na papirju bi sicer novela zakona, ki uvaja reformo, morala poenostaviti postopek za uveljavljanje pravice do invalidnosti, a v praksi se je vse zakompliciralo. Na težave, s katerim se po novem soočajo zdravniki, pacienti in tudi zavod INPS, so opozorili tržaški predstavniki sindikata CGIL.

Generalni tajnik CGIL Trst Massimo Marega je v družbi sindikalnih kolegov, direktorja patronata Inca CGIL Giannija Pertossija in treh zdravnikov analiziral kritične točke, s katerimi se soočajo tako pacienti kot zdravniki. Ob tem je tudi napovedal, da bodo zaprosili za sestanek s prefektom, na katerem bodo opozorili, da so po uveljavitvi novih pravil na področju oddajanja vlog za invalidnost kršene osnovne pravice invalidov.

Vse na plečih zdravnikov

Reforma predvideva, da predlog za uveljavljanje pravice za invalidnost pripravi in tudi odda zdravnik, kar pomeni, da v tej verigi ni več patronatov, ki so do konca lanskega leta pri uveljavljanju pravice do invalidnosti igrali pomembno vlogo. Po novem je vse breme padlo na zdravnike, ki morajo na spletnem portalu zavoda INPS izpolniti vlogo z osebnimi podatki pacienta in priložiti medicinsko dokumentacijo. Ko zdravnik zaključi z obilico administrativnega dela, dokumentacijo z enim samim klikom pošlje na INPS.

Invalidnost ugotavlja invalidska komisija zavoda. Po zakonu bi ta morala odločbo podati v roku 90 dni, v primeru mladoletnikov imajo za izvedensko mnenje na voljo 30 dni, v primeru onkoloških bolnikov 15 dni. Vse lepo in prav, če bi lahko vse to uresničevali v predvidenem času, je dejal sindikalist Marega, ki je spomnil, da je zavod INPS zaradi različnih tehničnih težav od januarja do sredine februarja letos preučil samo 350 vlog, polovico manj kot v enakem obdobju lani. V povprečju tržaški INPS na leto prejme okoli pet tisoč vlog.