Pri železniški postaji trčila avtobus in kombi

Gasilci so danes ob 16. uri posredovali v Miramarskem drevoredu blizu železniške postaje, kjer sta trčila kombi in avtobus. Voznika kombija, ki je bil poškodovan, so potegnili iz razbitin. Reševalci službe 118 so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Kot kaže, njegovo zdravstveno stanje naj ne bi bilo zaskrbljujoče.

Gasilci so tudi preverili stanje potnikov avtobusa in so zavarovali kraj nesreče ter odpravili njene posledice. Na kraju so bili tudi lokalni policisti. Miramarski drevored so nekaj časa zaprli za promet in so nastajali zastoji. Malo po 17.30 je promet znova stekel, toda le izmenično enosmerno.