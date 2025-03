Prihodnost delavcev pri Adriatronics še neznana

Delavke in delavci tovarne AdriaTronics, ki so bili po prehodu iz družbe Flextronics na čakanju, so od danes na enotedenskem dopustu. Na stanje opozarja sindikat USB, ki je danes pred tovarno v industrijski coni priredil protest. Teden dopusta je sicer vodstvo že napovedalo, ni pa pojasnilo, kaj bo z delavci od torka dalje.

»Tega dopusta ne bomo odobrili,« je pojasnil pokrajinski vodja sindikata kovinarjev UILM Antonio Rodà in spomnil na dogajanje po rimskem srečanju, »ministrstvo je AdriaTronics povabilo naj tovarno odda po ugodni ceni, da podpre industrijsko rast obrata in prihodnost njegovih delavcev. A o tem se naposled vodstvo AdriaTronics ni izreklo in zapisnika seje ni podpisalo. Prihodnost je zato nejasna.«