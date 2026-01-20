Prihodnost tržaškega pristanišča na razpotju

Tržaško pristanišče je na razpotju. Med časovnimi pritiski evropskih sredstev, kriznimi vprašanji in velikimi infrastrukturnimi projekti, ki bodo odločali o njegovi konkurenčnosti v prihodnjih letih, novo vodstvo opozarja, da se brez železniške postaje pri Škednju, širitve pomolov in jasne upravljavske vizije lahko razvoj enega največjih severnojadranskih pristanišč ustavi. Novi predsednik pristaniške uprave Marco Consalvo se zaveda, da je bila 500-dnevna odsotnost vodenja tega sistema dolga doba, ki bi lahko ogrozila marsikateri zastavljeni projekt. Consalvo je o ključnih vprašanjih tržaškega pristanišča in izzivih, ki so pred njim, govoril na včerajšnjem srečanju v sejni dvorani hotela NH na Korzu Cavour.

To je priredila skupina deželnih svetnikov Demokratske stranke skupaj s forumom za delo in gospodarski razvoj. Na enem od prvih javnih srečanj, odkar je prevzel predsedniški položaj, je Consalvo na vprašanja moderatorja, novinarja Alberta Bollisa, odgovarjal diplomatsko in zadržano.

Škedenjska postaja ključna

Za prvega moža luke ima škedenjska železniška postaja osrednjo vlogo med infrastrukturnimi projekti, saj je za pristanišče vitalnega pomena. Najprej mora Consalvo preveriti, ali so sredstva še vedno zagotovljena in če bodo časovnice za izvedbo projekta usklajene. Projekt gradnje osmega pomola je za Consalva manj tvegan, saj gre pri njem za javno-zasebno partnerstvo, pri katerem dve tretjini sredstev prispeva javni sektor, tretji del pa zasebni vlagatelji. Predsednik upa, da večjih zapletov ne bo zaznati in da bodo kontejnerske zmogljivosti povečali brez težav.

Beseda je nanesla tudi na podaljšanje sedmega pomola, ki pa še ni financirano. Za Consalva ima velik pomen nova MSC-jeva povezava Daljni vzhod-Trst. Kot je dejal, bo razvoj pristanišča v prihodnjih letih osredotočen predvsem na ta dva pomola. Na vprašanje, če je že vzpostavil stike z ladjarjem MSC, je odgovoril, da so bili doslej vzpostavljeni le formalni stiki, v prihodnje pa si bo vodstvo prizadevalo za vsebinsko sodelovanje in skupne projekte.