Prijeli osumljence aprilske tatvine

Policisti so pred nekaj dnevi izrekli previdnoste ukrepe trem od štirih osumljenih za množično tatvino v stanovanju v središču mesta.

V preiskavi, ki jo vodi državno tožilstvo v Trstu in ki jo izvaja kriminalistična policija, so uspeli rekonstruirati premike tatov, ki so tatvino izvedli aprila v stanovanju v središču mesta.

Zbrani dokazi so dovolili sodniku za predhodne preiskave, po prošnji državnega tožilca Pietra Montroneja, da je izdal predlog za odreditev previdnostnega pripora za dva Tržačana, ki sta oba že znana organom pregona. Tretja oseba se mora vsakodnevno zglasiti na kvesturi, četrto pa bodo preiskovali na prostosti.

V preiskavi so ugotovili, da se je tat prelevil v raznašalca, na sebi pa je nosil kirurško masko. Z avtomobilom ga je sodelavec pripeljal do stanovanja v centru mesta, kamor je "raznašalec" vstopil s ključi. Potem ko je iz stanovanja odtujil več dragocenih predmetov, se je vrnil v avtomobil, ki ga je čakal pri stanovanju. Medtem časom je ženska, ki je sodelovala pri tatvini, se je prepričala, da gospodarjev stanovanja ni doma, druga pa je bila stalno v telefonskem stiku s pajdašema, ki sta izvedla tatvino.