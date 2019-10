Prikupni jedilnik in razstava »Življenje iz zemlje

Že 18. kulinarična-turistična prireditev Okusi Krasa, v katero je vključenih 9 gostiln in restavracij ter več pekarn, barov, trgovin z jestvinami, sladoledarn in slaščičarn na Tržaškem Krasu in Goriškem, se je začela na Opčinah v Gostilni Veto. Lastnica lokala Katja Fabrizi je z mamo Nado Debenjak predstavila jedilnik, ki z vključitvijo kave ustreza letošnji rdeči niti. Pričenjajo s hišno dobrodošlico, kot predjed ponujajo slane palačinke s skuto in vonjem po kavi, za glavno jed goveji golaž s praženim krompirjem, zaključujejo pa s kavno torto in kavnim likerjem.

Osrednji kulturni dogodek je bilo odprtje razstave fotografinje Jožice Zafred iz Divače z naslovom »Življenje iz zemlje«, katere glavna akterka je kmetica Francka Mljač iz Prelož pri Lokvi, ki bo prihodnje leto dopolnila 90 let.