Priletna Križanka podlegla poškodbam

Priletna peška, ki je pretekli torek na Korzu Saba bila žrtev prometne nesreče, je prejšnjo noč v katinarski bolnišnici izgubila bitko za življenje. 75-letna gospa Anita Sigmund iz Križa je namreč podlegla hudim poškodbam, zaradi katerih je bila od torka v komi, iz katere se žal ni prebudila.

Okoliščine nesreče so še danes nejasne, tudi svojcem, katerim doslej še nihče ni povedal, kako je celotno dogajanje potekalo. Ve se le to, da je Sigmundovo v torek malo pred 14. uro na Korzu Saba podrl skuter znamke Piaggio Beverly, ki je prihajal z Goldonijevega trga in ga je upravljal 62-letni D.A.. Pri trčenju sta se oba hudo ranila, že kmalu pa se je pokazalo, da je bilo posebno zaskrbljujoče stanje ponesrečene peške, ki je utrpela hude poškodbe glave in so jo zato reševalci službe 118 z rdečo triažno kodo hitro prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravljenje je bilo zaman, saj se je izkazalo, da so bile poškodbe, ki jih je utrpela, prehude in jim je na koncu podlegla.

Novica o torkovi nesreči in nedavni smrti je boleče odjeknila v Križu, kjer je bila pokojna Anita Sigmund doma. Pokojnica je vse življenje gospodinjila in vzgojila tri hčerke.