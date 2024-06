»Priložnosti za sodelovanje in ne za nove delitve«

Meja - boleča rana, ki danes ponuja mnogotere priložnosti in izzive sosedom, prijateljem – je bila rdeča nit četrtkovega Dneva državnosti Republike Slovenije, ki so ga v tržaškem Kulturnem domu priredili Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in Slovenska turistična organizacija.

»Državne meje so po definiciji simbol razmejevanja, ločevanja in razlik, vendar so tudi priložnost za rast, razvoj in sodelovanje. Taka je tudi meja med Slovenijo in Italijo, ki je bila vedno prostor srečevanja, kljub težki zgodovinski preizkušnji,« je zbrane v veliki dvorani nagovoril gostitelj večera, generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc, ki se je spominjal tistega 25. junija 1991, »ko smo z odločnostjo, pogumom in enotnostjo stopili na pot, ki nas je popeljala v svet kot samostojno, suvereno in ponosno državo, članico EU.«

Zaustavil se je pri Evropski prestolnici kulture Nova Gorica - Gorica, ki je dokaz, kako evropske vrednote živijo na tem ozemlju, simbolu evropske enotnosti in sodelovanja. »Danes se soočamo z novimi vrstami meja in izzivov, svet se spreminja, vojna je v bližini, globalizacija, digitalizacija in migracije preoblikujejo našo družbo. Meje niso več le fizične, pač pa tudi kulturne, ekonomske in digitalne,« je ugotavljal in v tem videl priložnost za sodelovanje in ne za nove delitve. Opozoril je na Interreg projekte za krepitev povezav med Slovenijo in Italijo, na ustanovitev EZTS, na sodelovanje med sosednjimi regijami.

Besede so se melodično pletle z odličnim nastopom Mladinskega pevskega zbora Emil Komel z dirigentom Davidom Bandljem ter Vokalne skupine Anakrousis.

