Primer Unabomber bo verjetno ostal nerazčiščen

Sodna zgodba storilca 29 bombnih atentatov, ki je zaslovel z vzdevkom Unabomber, bo verjetno ostala brez konca. Včeraj so namreč obravnavo na tržaškem sodišču preložili na 15. september. Tedaj pa bo postopek za vse atentate, ki so se zgodili leta 2005, zastarel. Tako poroča videmski dnevnik Messaggero Veneto. Odškodnino bi lahko morda dosegel le zdravstveni tehnik iz Mester, ki se je poškodoval v zadnjem atentatu, 6. maja 2006. Tudi ta postopek pa bo maja 2026 zastarel.

Medtem še čakajo na izsledke analize DNK-ja enajstih osumljencev, ki so jo zahtevali svetovalci tožilstva in bi morali biti znani do 24. maja.