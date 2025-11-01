Primere nasilja odkrivajo med inšpekcijami na domu ali pa na cestah

Število primerov nasilja in zlorab v družini in nad šibkejšimi členi družbe narašča tudi v statistiki lokalne policije. Oddelek, ki vodi borbo zoper vseh oblik nasilja, je v prvih desetih mesecih tega leta ovadil 115 oseb, v celem letu lani 107 ljudi, leta 2023 pa 98. Podatki, ki jih beležijo, kažejo na to, da je nasilje v porastu in da je še vedno visok delež primerov, v katerih so žrtve nasilja ženskega spola.

V lokalni policiji se zavedajo, da je več prijav tudi zato, ker je ozaveščenost občanov večja in ker žrtve vedo, da lahko zaupajo institucijam. Delovanje specifičnega občinskega oddelka lokalne policije je na srečanju z novinarji včeraj predstavila pristojna odbornica Caterina de Gavardo. Ta je opozorila, da je oddelek nastal na prehodu iz leta 2019 v 2020, zagnali pa so ga potem, ko je v veljavo vstopil t.i. Codice Rosso, zakon, ki je vpeljal spremembe v zakon o preprečevanju nasilja. Enoto za boj proti nasilju sicer sestavljajo štiri osebe: ena inšpektorica in trije redarji (dva moška in ena ženska). Ta enota je bila primerno izurjena in zna prepoznavati znake nasilja, je odbornica izpostavila na novinarski konferenci, na kateri sta bila prisotna tudi namestnik poveljnika sodnega oddelka lokalne policije Marco Degrassi in vodja oddelka za boj proti nasilju Susanna Perini.

»Številke, ki vam jih danes posredujejo, predstavljajo le del realnega stanja: približno polovico vseh prijav. Pogosto se namreč občani obrnejo na lokalno policijo, da bi dobili osnovne informacije in navodila, kako naprej, nato pa zlorabo prijavijo drugim silam javnega reda,« je opozorila de Gavardo in v isti sapi dodala, da je v njihovem primeru ključnega pomena delo na terenu. Primere nasilja mestni redarji odkrivajo tudi med rutinskimi inšpekcijami na domu ali pa na cestah.