Primorski dnevnik stopa med bralce

V Gregorčičevi dvorani v Trstu bo danes, petek, 14. marca, prvo izmed niza srečanj, ki jih Zadruga Primorski dnevnik, založniška družba DZP-PRAE in uredništvo Primorskega dnevnika prirejajo ob skorajšnji osemdesetletnici izhajanja dnevnika. Prvo območno srečanje s člani, naročniki in bralci se bo v prostorih v Ulici sv. Frančiška 20 (2. nadstropje) pričelo ob 18.30.

Namen tovrstnih srečanj je predvsem vzpostavitev neposrednega stika z bralci in člani, je pojasnil predsednik zadruge Igor Kocijančič, zato da bi prisluhnili njihovim mnenjem o Primorskem dnevniku, pa tudi pričakovanjem, pripombam, predlogom in sugestijam, ki so vedno dobrodošli. Udeleženci bodo seznanjeni z razvojnimi načrti založnika in uredništva ter z novostmi, ki bodo dnevnik dodatno obogatile.

V naslednjih tednih se bodo zvrstila še druga srečanja, predvidoma ob petkih ob 18.30. Najprej, 21. marca, v Kulturnem domu na Proseku, 28. marca pa v prostorih SKD Barkovlje v Ulici Bonafata. 4. aprila prirejajo za člane in bralce na zahodnem Krasu in Doberdobskem srečanje pri JK Čupa v Sesljanu, 9. maja pa na sedežu SKD Fran Venturini pri Domju (za dolinsko in miljsko občino). Načrtujejo pa še druga srečanja, tudi na Goriškem.