Primožu Trubarju bodo v soboto odkrili spominsko ploščo

Pred 500 leti je v Trst prišel Primož Trubar (1508-1586), slovenski reformator in oče slovenske pisane besede. V spomin na dogodek, ki se je zapisal v zgodovino mesta, bodo v soboto ob 17. uri v baziliki sv. Silvestra na istoimenskem trgu priredili svečano dvojezično bogoslužje. Daroval ga bo pastor Aleksander Erniša, nekoč pater tržaške evangeličanske župnije in bodoči škof vseslovenske evangeličanske skupnosti.

Ob koncu obreda bo švicarska evangeličanska skupnost odkrila spominsko ploščo Primožu Trubarju. Na njej bo zapisan citat »Stati inu obstati«. »Najbolj znan Trubarjev stavek bo zapisan v cerkvi, ki je ob njegovem prihodu že obstajala,» je povedal vodja skupnosti Stefano Sabini, »tako kot stolnica je sv. Silvester neke vrste stara mama, ki je kot priča opazovala dogajanje v našem mestu od srednjega veka do danes.« Skupnost želi z bogoslužjem in tablo Tržačanom, zlasti italijansko govorečim, približati lik reformatorja, ki je Trst doživljal v času, ko se je v njem govorilo v treh jezikih, nemščini, italijanščini in slovenščini, »in ki je s svojim delom postavil osnove slovenstva«.