Prinašali so vreče igrač

Za vsaki rabljeni igrači, ki so ju prinesli na stojnico, so lahko otroci eno igračo odnesli domov. Na stojnici pa je po vsakem obisku ostala vsaj ena igrača, ki bo namenjena humanitarnim organizacijam in društvom ali mikroobmočjem po Trstu.

Pod dobrodelno praznično akcijo z naslovom Giocattoli in movimento se je podpisalo tržaško predstavništvo Gibanja petih zvezd. Aktivisti in prostovoljci so preteklega 21. decembra oziroma v soboto na stojnici pri Stari mitnici otroke in njihove družine spodbujali, naj starih igrač ne zavržejo, temveč naj jih namenijo pomoči potrebnim otrokom.

V dveh dneh nabirke decembra oziroma januarja se je nabralo za dva do vrha polna avtomobilska prtljažnika igrač vseh vrst. »Nekateri starši so prinesli celo vrečo igrač, starih daril, ki so se jih otroci naveličali, ali so jih prerasli. V zameno za dobro dejanje pa so otroci lahko na stojnici izbrali drugo rabljeno igračo, ki bo dobila nov dom, namesto da bi končala v smeteh,« je za Primorski dnevnik povedal Paolo Menis, koordinator G5Z za Tržaško.

Na stojnici se je nabralo kup plišastih igrač, družabnih iger, sestavljank, lego kock in otroških knjig. Igrače bodo na sedežu gibanja sedaj razdelili glede na starost otrok in jih podarili mikroobmočjem in humanitarnim organizacijam, kakršni sta fundacija ABC, ki nudi podporo malim pacientom v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo, in fundacija Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin, ki v Trstu gosti male paciente iz tujine.