Princese, vitezi in stari ljudski običaji

Ko smo obiskali poletno središče v prostorih vrtca Marjana Štoke na Proseku, so se otroci ravnokar vrnili iz sveta vitezov in princes. Vezna nit prvega tedna so bili v športno-kulturnem poletnem centru Tanie Cerne namreč gradovi. Tako so otroci obiskali kontovelsko naselje Na gradu, Miramar in Devinski grad. Nato pa je z drugim tednom prišel čas za skok v preteklost in, kot da bi imeli časovni stroj, so se otroci vpeljali v stare ljudske običaje. Vrtec smo obiskali ravno med gostovanjem Marte Kapun, ki je na dvorišču proseškega vrtca pokazala, kako se sestavi narodno nošo.

Poletno središče, ki se je letos začelo 4. julija, prirejajo Sklad Mitja Čuk, Športno društvo Kontovel, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Združenje staršev Prosek v sodelovanju s tržaško občino.