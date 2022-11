Pripeljali in krstili novo vino

V kraške kleti se je tudi letos vtihotapil sv. Martin, ukradel mošt in v sodih pričaral vino. Tako je bilo vsaj slišati na Proseku, kjer so na nedeljskem martinovanju praznovali novi pridelek. Novo oziroma mlado vino lokalnih proizvajalcev so najprej na vozu pripeljali v središče vasi. Med furengo so sod prevažali od gostilne do gostilne, ob glasbi so zaplesale kraške noše, gostinci pa so ponujali tradicionalne jedi in domačo kapljico. Še prej pa je bilo treba vino »uloviti«, tako je v jutranjih urah potekal tudi orientacijski lov na prosekarja. Višek dogajanja pa je bil popoldnaski krst novega vina, ko so v proseškem Kulturnem domu organizatorji Praznika sv. Martina dvignili kozarce kvišku ter uradno odprli večdnevno veselico.