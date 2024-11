V sklopu tridnevnega programa, ki spremlja letošnjo podelitev nagrade za kakovostno novinarstvo Luchetta, so širši del drugega dne posvetili težavam v zvezi s sprejemanjem prosilcev za azil. Na okrogli mizi Pozabljeni v Trstu, ki je potekala danes zjutraj v gledališču Miela, je sodelovala tudi Annalisa Camilli, novinarka tednika Internazionale in zmagovalka natečaja Luchetta v kategoriji Balkanska pot za objavo prispevka Novi omejitveni ukrepi v Italiji po začasni prekinitvi schengenskega sporazuma. V njem se je posvetila ozaveščanju glede razmer, s katerimi se spopadajo begunci po balkanski poti in v Trstu.

Novinarka že več let sledi migracijskim tokovom po vsej Evropi. V lanskem letu je pred objavo svojega prispevka obiskala tržaški silos, v katerega so se pred njegovim zaprtjem še zatekali migranti. O njihovem stanju je poročala na straneh tednika Internazionale 31. oktobra 2023. »Srečala sem ljudi, ki so živeli v popolnoma nečloveških razmerah. Pripovedovali so mi o mrazu, poplavah in podganah, ki so jih ponoči grizle. Tudi tu pa sem naletela na poskus vzpostavitve nekega normalnega življenjskega ritma in socialnega življenja,« je o svojem obisku silosa povedala novinarka. Fotografija, ki jo je izbrala za objavo ob članku, prikazuje begunca, ki med zapuščenimi skladišči tržaškega pristanišča drugemu migrantu pomaga pri striženju las.

Jutri bo dogajanje v Mieli doseglo svoj vrhunec. Ob 11. uri bo na vrsti podelitev nagrad za najboljše reportaže, fotografije in druge novinarske prispevke. Še pred tem, ob 10. uri, bo čas za kavo in rogljiček s Fundacijo Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin.