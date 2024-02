Priprave se kljub vsemu nadaljujejo s polno paro

Včeraj popoldne je odjeknila pričakovana, a kljub temu nedobrodošla novica. Letošnji Kraški pust se ne bo odvijal jutri, 10. februarja, temveč čez teden dni, 17. februarja. Organizacijski odbor odločitve ni sprejel lahkega srca. »Druge variante žal ni,» je za Primorski dnevnik dejal Igor Malalan, duša openskih praznovanj. Vremenske napovedi so slabe, bolj pa bi odločitev zamikali, več bi jih konec koncev stala. Odbor je torej odločitev sprejel po zelo dolgem sestanku. »Moramo biti suvereni in znati povedati stvari,» je še dejal Malalan in spomnil, da letošnji pust ne bo prvi, ki so ga zamaknili.

Današnji pustni škandal v openskem Prosvetnem domu (ob 21. uri) pa je potrjen. Nastop skupine The Maff prireja Openski mladinski krožek.

Kljub neugodnim vremenskim napovedim napredujejo priprave pustnih skupin s polno paro. Pustarji iz Brega, lanski zmagovalci, so pretekli teden posvetili intenzivnim plesnim vajam. Njihov nastop je vsekakor vremensko navdihnjen. »V našem Bregu že dolgo ne vidimo snega,» je Primorskemu dnevniku dejala Samoa Mauro. Zato so se tamkajšnji pustarji odločili, da bo stotridesetglava skupina pobelila Breg. Vsak udeleženec je dobil osnovo za kostum in si jo potem personaliziral. To, da si vsak pustar malo prilagodi kostum, je v Bregu dolgoletna tradicija.

Tudi škedenjski pustarji ne smejo manjkati na openskem sprevodu. Kraškega pusta se bo udeležila dvajseterica Škedenjcev, ki bodo ošemljeni na temo pošiljk. Logistične preobleke bodo na Opčinah doživele tržaško premiero. Zaradi strogih pravil Tržaškega pusta, ki prepoveduje, da se skupina z istimi kostumi predstavi v Trstu in na drugih okoliških povorkah, imajo Škedenjci na zalogi več preoblek. Ene uporabljajo za nastope na tržaškem sprevodu, druge pa za povorke po okolici in Evropi. Mario Debernardi in drugi pustarji so v dolgoletni karieri že nastopili marsikje na Hrvaškem, v nemškem Mainzu in tudi v Pragi. Na Opčine se vrnejo vedno radi, saj je tamkajšnji pust »lep in dobro organiziran«.

Po tretjem mestu na nedeljskem sprevodu po Gorici nameravajo pustarke in pustarji iz Križa očarati tudi Opčine. V dveh mesecih so pripravili preobleke za 230 udeležencev. Muzikal Kriških ribic jih je navdihnil, zato so se odločili, da bo tudi pustni nastop glasbeno-vizualna izkušnja. Udeleženke in udeleženci vseh starosti bodo preoblečeni v razne protagoniste legendarnega glasbenega filma iz leta 1978 Grease.

Če smo že pri goriških nastopih, med skupinami so pred slabim tednom slavile Poljane s svojimi škrati. Greta Lefons nam je razložila, zakaj so izbrali to temo. »Pred sabo imamo težke čase, vsi pa iščemo malo sreče.« Zato so se preoblekli v mitološke irske škrate, ki po ljudskem izročilu skrivajo piskre polne zlata na koncu mavrice. Ko jih srečajo ljudje, pa izpolnijo tri želje. Za preobleke v škrate so se odločili novembra, šivanje 110 kostumov pa je bil zajeten zalogaj. »Bomo videli, če bo sreča na naši strani,» je ironično pristavila Lefons, nanašajoč se na končno lestvico in na vremensko sliko.

Sinje plavajoče rakovice so postale nepriljubljene gostje naših morij, obenem pa dobrodošli dodatki testeninam in teme kraških pustarskih skupin. Poleg Šempolajcev so se za kreativno soočanje z usodami rakovic odločili tudi v skupini Luna Puhna s Padrič in iz Gropade. »Naj bo rak rdeč ali plav, vsi bodo končali v naših loncih,» se je zasmejal Patrik Calzi. V prostorih nekdanjega begunskega taborišča pri Padričah so pustarji pripravili kostume za skoraj stotino udeležencev. Najmlajši je star leto dni, najstarejši pa 85 let. Z delom so se lotili šele 3. januarja, kljub dejstvu, da so si maškare omislili pred tem datumom. Do začetka januarja pa pustarji niso mogli vstopiti v halo, kjer izvajajo svoje dejavnosti. Nejasnost glede lastništva območja povzroča, poleg seveda pustarjem, preglavice marsikateremu društvu.

Po več desetletnem premoru bo po openskih ulicah spet zakorakala in zaplesala skupina pustarjev iz Trebč. »Vse naokoli videvamo polno miši, mačke pa so samo za lepo videt,» je ocenil Kristjan Mesar. Udeležencev bo približno 90, kar je za novonastalo skupino veliko zadoščenje, je še dejal. Pustarji so tudi izdelali manjši voz, ki bo spremljal slabo stoterico maškar. Voz upodablja mačko, ki v manjšem letalcu leti na dopust. Premiero so preobleke in trebensko letalstvo doživeli na goriškem sprevodu preteklo nedeljo. Takrat so imeli sicer nekaj problemov s tehniko, saj jim jo je zagodlo ozvočenje. Na Opčinah pa bodo Trebenci bolj izkušeni, problemi bodo rešeni. Kakšna začetniška zapreka je sicer skoraj samoumevna.

Zadnja skupina, s katero smo se pogovorili, je Salsation Trieste. Antonella Di Nubila je razložila, da je nastop na Kraškem pustu projekt plesne šole, ki združuje razne plesne zvrsti. Skupno se bo sprevoda udeležilo približno trideset maškar. Poleg Opčin nameravajo zaplesati tudi v Miljah in na Tržaškem pustu. Openska preobleka bo na temo ulične umetnosti. V dveh mesecih dela so udeleženci sami pripravili trideset edinstvenih preoblek. Eni bodo podobni uokvirjenim slikam, drugi pa nas bodo presenetili. Z enim tednom zamika.