Pripravljeni na sodelovanje proti smradu

Pripravljen je na dialog, na izmenjavo mnenj, na vlaganje v poskusne rešitve, na sodelovanje s krajani in obveščanje. Tako se je danes na dolinski občini predstavil novoizvoljeni predsednik družbe Siot Alessandro Gorla. Z deželnim odbornikom za okolje Fabiom Scoccimarrom je bil gost izrednega občinskega sveta, na katerem je beseda tekla o temi, ki ji še vedno ni mogoče priti do kraja - smradu, ki se dviga iz rezervoarjev, kjer družba skladišči surovo nafto.

»Od svoje junijske umestitve prepričano verjamem v dialog z ozemljem - z vami, ki ste naši sosedi, z Deželo FJK, z agencijo Arpa. Dialog je namreč za gojenje odnosov in skupno rast ključen in ga bom zato zasledoval, tudi takrat, ko ne bo enostavno,« je potrdil Gorla in zbranim pojasnil, da je Siot družba, ki ponuja prevozne storitve. Prevaža surovo nafto, ki jo evropske rafinerije nabavljajo na mednarodnem trgu - sprejme jo na morskem terminalu in odpelje v Dolino. »Rafinerije nam posredujejo zaželene recepte in mi pripravimo tudi mešanice različnih surovin, ki jih rafinerije nato predelajo v dizel, bencin ali kerozin. Siot je najpomembnejši morski terminal za sprejem surove nafte v celotnem Sredozemlju, skupina Tal pa je najbolj strateška infrastruktura v Evropi za prevoz te nafte. Če seštejemo prebivalstvo Avstrije, Češke republike in južne Nemčije, se pravi 44–45 milijonov ljudi, pomeni, da je 10 odstotkov celotnega evropskega prebivalstva odvisnega od tega, kar prevažamo,« je ugotavljal.

Problema smrada družba Siot ne skriva: smrad vohajo tudi sami in v zadnjih letih se je družba z njim spopadala na različne načine, je namignil predsednik. »Emisije so odvisne zlasti od dveh opravil - prvo je vsakodnevno, se pravi, ko se rezervoar prazni, plavajoči pokrov se v njem spusti, na notranji steni rezervoarja ostane plast nafte, ki seveda izhlapeva in oddaja vonjave. Drugo pa so vzdrževalna dela - nameščanje t.i. pig naprave, ki preverja neoporečnost rezervoarja, zahteva njegovo odprtje in izpraznitev, pri čemer nastane atmosfera pare in torej smrada,« je pojasnil.