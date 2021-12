Prišel je čas božičnega sejma

Božično-novoletni sejem v »small« obliki. Tako bi lahko označili letošnji praznični sejem, ki se v mestne ulice vrača po enoletni odsotnosti. Hišic je manj kot v časih pred pandemijo, a vseeno bolje kot nič, saj je bila lanskoletna podoba mesta bolj klavrna. Po kuhanem vinu je zadišalo na Trgu Sv. Antona, na osrednjem Velikem trgu se raztezajo božične pesmi, ljudje pa so že včeraj množično kupovali darila. To so počeli ob poostrenih varnostnih ukrepih. Mestni redarji so skrbeli, da so imeli obiskovalci pravilno nameščene zaščitne maske in da ni prihajalo do množičnega zbiranja. In prvi sejemski dan, čeprav se ga je vreme usmililo le v dopoldanskih urah, je zadovoljil tako obiskovalce kot razstavljavce.

Mlajša družinica je včerajšnji praznični dan izkoristila za sprehod med hišicami in nam povedala, da so izredno zadovoljni, da tudi letos sejem ni odpadel. Podobnega mnenja so bili starejši obiskovalci, ki so v vrsti čakali na »mussole«, školjke, ki so jih nekoč v Trstu prodajali v hišicah na različnih koncih mestnih ulic. Tako kot danes prodajajo kostanje. V drugih hišicah je mogoče kupiti rokavice, copate, šale, pa okraske za božična drevesa in suho robo iz Ribnice.