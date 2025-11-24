Prisluhnili so prebivalcem Prečnika

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in občinski odborniki so se pred nekaj dnevi v Prečniku srečali z domačini v skladu z volilno zavezo, da bo občinski odbor obiskal vse vasi in naselja v občini.

Srečanja, ki ga je gostila gostilna Sardoč, so se poleg župana Igorja Gabrovca udeležili še podžupan Mitja Petelin, odbornika Lorenzo Celic in Lorenzo Corigliano ter občinska svetnika Elena Legiša in Sandi Paulina.

Župan in odborniki so predstavili projekte, ki jih namerava občinska uprava izvesti do konca mandata sredi leta 2027, pri čemer so se posebej zaustavili pri ukrepih za Prečnik, seveda. Tudi ta vas, ki je po številu prebivalcev med najmanjšimi v občini, je vključena v program asfaltiranja, ki je vreden 500.000 evrov in ki bo stekel spomladi. V Prečniku bodo tako prekrili makadamski odsek, na katerem se ob deževju pojavljajo težave zaradi blata in grušča, ki polzita proti nekdanji pokrajinski cesti.

Prebivalce Prečnika so župan in odborniki na več kot enournem srečanju seznanili tudi z dogovorom med občino in Kraškim vodovodom o rednem vzdrževanju pitnikov. V vasi bosta tako rednega vzdrževanja in tudi estetske prenove deležni obe vaški pipi.