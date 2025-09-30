Prispela je kopija batiskafa Trieste

Nenavaden tovor, ki je včeraj okoli poldneva v spremstvu lokalne policije pripeljal na Velik trg, je privabil veliko radovednežev. Na tovornjaku z napisom izredni tovor je bila kopija batiskafa Trieste, podmornice, s katero so raziskovalci leta 1960 prispeli do najgloblje točke morja, in ki je bila na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja izdelana v ladjedelnici v Tržiču. Reprodukcijo plovila je pod Mestno hišo pričakal pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi, ki ima največ zaslug, da sta se batiskaf in z njim znanstvena zgodovina Trsta vrnila domov.

Skoraj 20 mož je bilo potrebnih, da so z velikim žerjavom plovilo valjaste oblike spravili s tovornjaka in ga začeli nameščati na stojalo. Batiskaf Trieste bo namreč atrakcija letošnje Barcolane, na Velikem trgu pa bo vse do 9. novembra, ko ga bodo preselili v Mestni muzej de Heniquez v Ulici Cumano. Spomnimo, da je imel prav tržaški vizionar Diego de Henriquz zasluge, da je švicarski znanstvenik Jacques Piccard prišel v Trst in tu uresničil svoje velike sanje o raziskovalni podmornici.

Replika batiskaf v naravni velikosti, dolg je 15,28 metrov in širok 3,5 metrov, je delavnico v okolici Bergama zapustil v noči z nedelje na ponedeljek. Po avtocesti je do tržaškega pristanišča, do sedmega pomola, prispel v v zgodnjih jutranjih urah. Po krajšem postanku je izredni tovor krenil proti Velikemu trgu. Okoli poldneva je gigantni tovor bele barve prispel do deželne palače, zavil na desno in se s po polžje premikal proti lokaciji, kjer bo podmornica stala do prvih dni novembra.