Pristanišče namerava voditi s strastjo in odločnostjo

»Če bom imenovan za predsednika uprave Vzhodno jadranskega pristaniškega sistema, bom to vodil z veliko strastjo in odločnostjo.« S temi besedami je zaslišanje pred poslanci parlamentarnega odbora za promet včeraj sklenil predsedniški kandidat Marco Consalvo. Z zaslišanjem v parlamentarnem in senatnem odboru se počasi zaključuje obdobje negotovosti, v katerega sta tržaško in tržiško pristanišče padli pred letom in pol , ko je predčasno odstopil prejšnji predsednik Zeno D’Agostino, ki se je prej poslovil na lastno željo.

Prihodnji teden bo sledilo še glasovanje in če bo Consalvo dobil podporo, bo minister za infrastrukturo in promet Matteo Salvini z ministrskim odlokom potrdil štiriletni predsedniški mandat. In s tem zaključil postopek imenovanja novega predsednika.