Pristaniška terminala odslej povezana z vlakom

V torek je prvič krenil vlak, ki povezuje pristaniški terminal družbe Samer Seaports s terminalom Interporto v Červinjanu. »Podaljšek tržaškega pomola, ki doseže zaledje, je nova pustolovščina na območju, na katerem se dejavnosti pristanišča še premalo širijo,« so sporočili iz pristaniške uprave, ki želi razširiti delovanje in z železniško povezavo obogatiti integrirani logistični sistem FJK. Tovorni prevozni sistemi (ladje, tovornjaki, vlak) se med sabo dopolnjujejo. Dovoljujejo sodelovanje med tržaškim pristaniščem in intermodalnimi logističnimi terminali v deželi ter vsem omogočijo boljše sprejemanje večje količine blaga.

Vlak bo iz petega pomola krenil dvakrat tedensko. S tovorom bo prevozil petdeset kilometrov ter povezoval FJK s Sredozemljem in Severnim morjem. Za logističnim projektom stojita, ob tržaškem pristanišču in logističnem središču v Červinjanu, dansko mednarodno ladijsko in logistično podjetje DFDS in podjetje logistike Alpe Adria Global intermodal Logistics.

Povezava bo med drugim ponudila okolju prijaznejšo pot tovoru, ki potuje v smeri tržaškega pristanišča, da bi po plovbi pristalo v Turčiji, ter bo odlična alternativa zalednemu tržaškem terminalu na Fernetičih.