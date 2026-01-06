Pristaniški terminal za pretovor cementa spet operativen

Tržaški pristaniški terminal za pretovor cementa, ki je bil približno deset let neuporabljen, je od včeraj dejansko spet operativen. Obnovljena pristaniška infrastruktura ob plovnem kanalu je včeraj sprejela prvi tovor cementa v razsutem stanju, ki je na ladji priplul iz Turčije.

Novost, ki po besedah soudeleženih povečuje zmogljivosti in promet v tržaški luki, so omogočile naložbe v višini več kot treh milijonov evrov ter partnerstvo med družbo Seadock, ki je del tržaške skupine Samer, in turško skupino Medcem. Ta je na južni obali Turčije, v pokrajini Mersin, lastnica ene največjih tovarn cementa oziroma klinkerja na svetu.

Terminal družbe Seadock se nahaja na Nabrežju da Verrazzano, v bližini tržaške sežigalnice, nasproti Žavelj. Ladja, ki je včeraj priplula s turškim cementom, se bo tu ustavila predvidoma do četrtka. Na terminalu, katerega infrastrukturo je v zadnjem letu obnovila italijanska hčerinska družba skupine Medcem, Novada Cement Italy srl, bodo cement raztovorili preko podmorskega cevovoda, povezanega s pomolom, in ga spravili v bližnje silose. Ti so bili po desetletnem mirovanju prav tako prenovljeni. Cement bo nato potoval na različne konce Evrope.