Pristojbine za ravnanje z odpadki v Dolini 70 odstotkov nižje

Prebivalci dolinske občine bodo letos pristojbine za ravnanje z odpadki Tari plačali le v dveh obrokih in ne v treh, kot je to običajno, saj bodo te kar 70 odstotkov nižje. Tako izhaja iz četrtkovega dolinskega občinskega sveta, na katerem so vsi občinski svetniki (razen enega vzdržanega) sprejeli tarife za pristojbino za ravnanje z odpadki za leto 2023.

Kot je poročala odbornica Elisabetta Sormani, ki je odgovorna za davke, predvideva finančno-poslovni načrt za leto 2023 skupne stroške za skoraj 676.000 evrov za ravnanje z odpadki, od katerih je nekaj več manj kot 202.000 evra fiksnih stroškov, nekaj več kot 474.000 pa variabilnih stroškov. Glede na te stroške mora občina določiti pristojbine Tari. Občinski odbor je, tako kot določa zakon, od tega zneska odštel stroške za šolske stavbe, saj za plačilo teh poskrbi ministrstvo za šolstvo. V dolinski občini to znaša nekaj več kot 4000 evrov. Preostali del variabilnih stroškov bo občina krila s 470.000 evri, ki so jih pridobili od prihodkov iz izterjave davčnih utaj s strani podjetja Siot. Pristojbine za ravnanje z odpadki bodo zato za občane in podjetja veliko nižje, saj bodo morali pokriti le fiksne stroške (202.000 €).