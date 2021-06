Priznani avtorji v Starem pristanišču

Osem avtorjev, njihove zadnje knjige, široka paleta tem. Občina Trst ta konec tedna vabi na prvi niz dogodkov Trieste – Un weekend d’autore, ki bo potekal v dvorani Luttazzi Skladišča 26 v Starem pristanišču. Vajeti so zaupali Giuliani Variola, ki se je že uveljavila kot pobudnica festivala Pordenonelegge in nizom srečanj s pisatelji pod senčnikom v Gradežu (Libri e autori a Grado). Nekaj podobnega se obeta tudi v Trstu, je povedala na včerajšnji predstavitvi v tržaški mestni hiši. Tu je še vse seveda v povojih, pri snovanju prireditve pa jo je zlasti vodila želja, da bi vrsto avtorjev knjig privabila v mesto v zalivu. Zato – je odgovorila na dotično vprašanje – v seznamu tudi ni nobenega Tržačana in niti koga, ki bi s Trstom že imel globljo vez. Drugače se nov poskus uvršča v širši načrt promocije kulture, med katerimi izstopa kandidatura za seznam ustvarjalnih mest Unesco, je navedel tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi. Na drugi strani pa gre za nadaljevanje prizadevanj, da bi vse več ljudi Staro pristanišče doživljalo kot svoje.

