Priznanje za nesebično razdajanje

Včerajšnji praznični dan ob 20-letnici ustanovitve združenja Articolo 21 je želel biti hkrati poklon oz. izraz hvaležnosti do teh, ki se razdajajo, ki skrbijo za drugega, tistega pozabljenega, ob robu družbe. Deželna združenje Articolo 21 in Novinarska zbornica ter državni novinarski sindikat Fnsi so se odločili, da bodo priznanje – plaketo in častno izkaznico – za neutrudno delo in vnemo podelili Fundaciji Luchetta, Ota, D’Angelo Hrovatin in društvu Linea d’ombra.

Prva je znala v 28 letih svojo neizmerno bolečino spremeniti v svetlo moč oz. roko je ponudila bolnim otrokom, ki bežijo pred vojnami in trpljenjem, drugi so se kljub nelahkemu sovražnemu ozračju, kjer je solidarnost obravnavana kot kriminalno dejanje, posvetili nogam in življenjem priseljencev. »Podobno priznanje bomo podelili tudi staršem Giulia Regenija ravno tako danes, ko mineva šest let od sinove ugrabitve. Potrdili jim bomo, da se ne bomo vdali, tako kot se ne oni, da bomo nadaljevali z iskanjem resnice in pravice za Giulia, dokler je ne bomo dosegli, čeprav to komu ni všeč.« Tako je zbrane nagovoril predsednik italijanskega novinarskega sindikata Fnsi in član združenja Articolo 21 Beppe Giulietti, ki se je v tržaškem Novinarskem krožku udeležil pomembnega jubileja, ki želi utrditi korenine italijanske ustave; pozneje se je srečal tudi z novinarji, ki so jih nasilni nasprotniki covidnega potrdila napadli na lanskih protestih.