Priznanje za pivnici v Trstu in Križu

Odslej se lahko pivnica Murphy’s Meeting Point v Pasaži Fenice v Trstu pohvali z nazivom Accademia della birra, Bennigan’s Pub 1902 v Križu pa z nazivom Accademia storica della birra. Obe pivnici sta laskavi naziv prejeli v Riminiju, kjer specializirana revija Il mondo della birra, ki se ukvarja z vsem, kar spada v svet piv, pivovarn in pivnic, podeljuje te nazive v sklopu sejma Beer and Food Attraction.

Kot je pojasnil Diego Posar iz pivnice Murphy’s Meeting Point, revija vsako leto nagrajuje pube, ki so v prejšnjem letu med svojimi strankami spodbujali kulturo dobrega pitja piva. Nagrade ne dobi vsakdo, saj ocenjevalci pod krinko običajnih strank pregledujejo, ali v pivnici res deluje vse tako, kot bi moralo, je razložil Posar.

Kriški Bennigan’s Pub 1902 je zgodovinski, saj gre za prvi irski pub na Tržaškem, šele potem so odprli istoimenski pub tudi v Trstu, je povedal lastnik Peter Franco. Tako je pivnica dobila naziv Accademia storica della birra. Ocenjevalci so po njegovih besedah pozorni na to, kakšen je lokal, kako točijo pivo, kakšna je strežba pri mizah in tudi hrana.

Poleg tega je Peter Franco, ki ima tudi distributersko podjetje, prejel še nagrado za odličnost pri distribuciji. Kakovost je bila, skratka, nagrajena.