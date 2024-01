Prodorne podobe Samire Kentrić na razstavi v Trstu

Samira Kentrić je znano ime na na slovenski kulturni sceni: vizualna umetnica in avtorica treh knjig je že večkrat opozorila nase s svojimi prodornimi in kritičnimi upodobitvami slovenske družbe. Jutri ob 18. uri bodo v tržaški galeriji DoubleRoom v Ulici Canova 9 odprli razstavo njenih del. Pod naslovom Re-Visioni (Re-Vizije) bodo njena dela na ogled do 1. marca.

Razstavo sta postavila kustosa Vesna Pajić in Massimo Premuda, nastala pa je v sodelovanju z Mestno občino Koper – ravno v koprskem skladišču Libertas je bila lani poleti na ogled Kentrićina razstava Vizije - Visioni. Tržaška razstava sodi med spremljevalne pobude Tržaškega filmskega festivala, ki se bo v gledališču Miela pričel v petek.

Samiro Kentrić (1976) marsikdo pozna kot avtorico posrečene naslovnice zbornika Slovenka, ki ga je prvemu slovenskemu ženskemu časopisu (izhajal je v Trstu na prehodu iz 19. v 20. stoletje) posvetila zgodovinarka Marta Verginella. Na njej energična ženska »zora ledino« s pisalom v rokah ... Sicer pa je Kentrić avtorica knjig Balkanalije, Pismo Adni, Adna, v katerih je spregovorila o razpadu Jugoslavije, begunstvu in še marsičem. Kot rada izpostavlja, jo zanimajo usode ljudi v stiski zaradi političnih odločitev, »na katere nimajo vpliva, in nezdravih tradicij, ki še vedno določajo naša ravnanja«.