Profesor na konservatoriju Tartini oproščen obtožbe spolnega nasilja

Profesorju tržaškega konservatorija Tartini, ki so ga dolžili spolnega nasilja nad eno izmed učenk, so včeraj na tržaškem sodišču izrekli oprostilno sodbo. Do dogodkov naj bi prišlo v prostorih konservatorija v letu 2017, ko dekle še ni bilo polnoletno, vodstvu te glasbene šole (ki se je nato obrnilo na tožilstvo) pa jih je izpovedalo lani, navaja novičarski portal TriestePrima.

Obtožnica je bila razdeljena na dva dela, zadevala je namreč nezaželen poljub na usta in pa dvoumno profesorjevo obnašanje do dekleta. Glede poljuba je sodni senat, ki mu je predsedoval Enzo Truncellito, odločil, da profesorja ni mogoče obsoditi, domnevno zaradi napake pri ovadbi, poroča omenjeni portal. V drugem primeru, ki je zadeval splošno profesorjevo obnašanje do dekleta, pa temelji oprostilna sodba na pomanjkanju verodostojnih dokazov.