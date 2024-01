Profesorja z onstran luže

Ena izmed najbolj znanih keltskih-pank pesmi, I’m shipping up to Boston Dropkick Murphysov, prepeva o mornarju, ki ubira pot proti ameriški zvezni državi Massachusetts. Olivia Scarpaci in Noah Getz pa sta šla v nasprotno smer in za mesec januar Massachusetts zamenjala s Trstom. Študenta na prestižnem Tehnološkem inštitutu Massachusettsa (Massachusetts Institute of Technology - MIT) sta od 8. januarja do danes poučevala znanstvene predmete v angleščini na liceju Franceta Prešerna.

Za tritedensko preizkušnjo v profesorskih čevljih sta se odločila, ker predvideva MIT januarja dejansko prost mesec. To obdobje brez predavanj lahko izrabijo študentje na razne načine, univerza pa nudi tudi program Global Teaching Labs. V sklopu tega odide dosti študentov v druge države, kjer za kratek čas poučujejo predmete, ki so sorodni njihovim študijem, seveda v angleščini. Oba sta v teh tednih na Prešernu poučevala angleščino, ona je poučevala tudi matematiko v angleščini, on pa biologijo in kemijo.

Seveda smo ju morali vprašati, če je bil Trst zanju presenečenje, saj ni prav takšna Italija, kot sta si jo verjetno predstavljala. Strinjala sta se, da je Trst neverjetno mesto. Scarpaci je bila navdušena, ko je izvedela, da bo preživela nekaj tednov v teh krajih. "Moj najljubši predmet v šoli je bila evropska zgodovina," je dejala. Z zanimanjem je doživljala mešanico italijanske, slovenske in avstrijske kulture.

"V teh tednih sva se imela zelo lepo," sta zaključila. Osebje in dijaki Prešerna so ju sprejeli zelo dobro, izkušnjo poučevanja v tujini in obisk Trsta pa bi nedvomno priporočila vsem.

