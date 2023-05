Program nove deželne vlade brez omembe slovenske prisotnosti

Slab teden po umestveni seji novega deželnega sveta je včeraj Massimiliano Fedriga predstavil glavne poudarke programa, ki ga namerava uresničiti v svojem drugem mandatu na čelu deželnega odbora FJK. Ob tem seveda ne bo sam, predsednik bo odgovornost za izvedbo potrebnih ukrepov porazdelil med odgovorne za deset resorjev, ki jih je določil kmalu po aprilskih volitvah in ki bodo – tako je bilo včeraj večkrat slišati – poskrbeli za stabilnost in kontinuiteto s prvi mandatom.

»Nov mandat bo odločilen za prihodnost dežele, saj se bo v tem času izvajal Načrt za okrevanje in odpornost, katerega naložbe v deželi znašajo dve milijardi evrov,« je povedal in spomnil na kompleksnost izvedbe projektov, ki pa deželo postavljajo v središče širše regije.

Konkretnih projektov, razen vodikove doline v Severnem Jadranu, Fedriga ni omenil, splošen je ostal tudi glede nujnosti trajnostnega gospodarskega razvoja. Poudaril pa je potrebo po rešitvi problema suše, med drugih s pomočjo razsoljevanja morske vode. Naslednje teme na spisku so bile demografski upad v deželi, zdravstvena reforma in odnosi z rimsko vlado.

Če je bila večina v deželni vladi s predsednikovim programom optimistično zadovoljna in ob tem hvalila pragmatične in realistične načrte, je bilo na strani opozicije slišati zelo nezadovoljne komentarje. Svojega razočaranja ni skrival niti Marko Pisani (SSk), ki je na prvi seji deželnega sveta pogrešal vsaj omembo prisotnosti in vloge slovenske manjšine v deželi. Na to bo opozoril naslednji teden, ko bodo na vrsti replike poslanskih skupin na Fedrigov nastop.