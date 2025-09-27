Projekt M.A.J. v Trstu povezal mlade Slovence iz različnih držav

Projekt M.A.J. (Mreža Alpe-Jadran) bo do jutri združil kopico najstnikov, zamejskih Slovencev iz Trsta, Celovca, Monoštra in z Reke. Glavna tema že sedmega mednarodnega srečanja, ki so ga včeraj predstavili na Državnem tehniškem zavodu Žige Zoisa v Trstu, je umetna inteligenca. Projekt so podprli Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) ter Slovenska gospodarska zveza iz Celovca, Združenje za gospodarstvo Rast, ki je dejavno v hrvaškem Varaždinu, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem in Razvojna agencija Slovenska krajina iz Monoštra v Porabju.

Most s svetom podjetništva

»Projekt M.A.J. je eden naših najuspešnejših in najdlje trajajočih projektov,« je povedala ravnateljica DTZ Žige Zoisa Maja Lapornik. Izpostavila je pomen druženja med mladimi manjšinci v štirih državah, obenem je izpostavila pozornost, ki jo projektu namenja tudi Republika Slovenija. »Eden od ciljev projekta je ustvariti simbiozo med svetom podjetništva in dijaki,« je povedal direktor SDGZ Andrej Šik.

Neformalna druženja se bodo nadaljevala vse do pomladi, najprej se bodo spet srečali v Varaždinu.