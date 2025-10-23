»Projekt o prenovi Grljana je predvideval ohranitev vseh dreves«

Predstavniki okoljevarstvenega združenja Legambiente in odbora Riva Massimiliano e Carlotta se ne dajo. Njihov boj za ohranitev še stoječih borovcev na grljanski rivieri, ki bo šele deležna obnovitvenih del, se nadaljuje. Pred meseci so na deželne urade naslovili prošnjo za dostop do aktov, saj so hoteli razumeti, zakaj so na severnem delu Grljana, ki je že prenovljen, kljub drugačnim napovedim posekali vsa stara drevesa.

Odgovor, ki so ga prejeli konec septembra, jih je presenetil. Iz dokumentacije namreč ni jasno, v kateri fazi in predvsem kdo je spremenil prvotni projekt prenove, ki je sprva predvideval ohranitev vseh 28 dreves. Še več, ker s prejetim niso bili zadovoljni, so zaprosili še za vpogled v odloke krajinskih uradov, ki so pristojni za izdajo soglasij za sečnjo dreves. Teh namreč v že prejeti dokumentaciji niso videli.

Svoje ogorčenje nad metodo dela so okoljevarstveniki in člani odbora krajanov, ki so proti sečnji, izrazili na včerajšnjem srečanju z mediji na sedežu deželnega sveta. Njihov boj so namreč že pred časom podprli predstavniki opozicijskih strank. Včerajšnjega srečanja so se tako udeležili tudi Giulia Massolino (Pakt za avtonomijo), ki se je prva aktivirala in že pred časom na deželno vlado naslovila svetniško vprašanje glede grljanskih borovcev, Francesco Russo (DS), Furio Honsell (Open FJK) in Marko Pisani (SSk).